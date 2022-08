È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 26 agosto, in tutte le edicole

È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 26 agosto, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

Si ispira a Bannon e ha per amici Orbán e Abascal. Ma oggi Giorgia Meloni può contare anche sul sostegno dei conservatori Usa più radicali. Per realizzare un disegno persino più inquietante delle accuse di fascismo: sovvertire la “deriva mondialista” e tornare alle “tribù fondate su Dio, onore e Patria”. Dall’Europa agli Stati Uniti, ecco la rete internazionale di Meloni l’Amerikana.

Meno posti a disposizione, collegi sicuri diventati incerti, l’effetto flipper. Così l’accoppiata Rosatellum-taglio dei parlamentari ha trasformato la corsa al seggio in una lotta all’ultimo sangue.

Minacce, urla, una donna svenuta in strada. E tutto per un calcio di rigore? Il video dell’ex capo di gabinetto di Gualtieri imbarazza il Pd ma dietro la lite ormai virale si celano affari, incarichi pubblici e voti.

Letta è assorto, Di Maio depresso. Meloni con la testa nelle Marche. Conte è il più fortunato: non è stato invitato. È l’affresco sconnesso dei leader al meeting di Rimini, dove nessuno parla con nessuno e tutti avrebbero voluto essere altrove.

E ancora, da Berlusconi a Renzi, da Castiglione a Boschi, ecco chi corre nonostante i guai con la giustizia.

Inoltre il racconto sul campo al confine tra riviera ligure e toscana, dove la tempesta si è abbattuta con violenza su stabilimenti balneari e centri abitati. L’ennesimo segnale di come i danni del cambiamento climatico, ancora troppo sottovalutato, stiano diventando sempre più la normalità.

Infine, un reportage dall’Afghanistan a 12 mesi dal ritorno al potere dei talebani. Ecco com’è ridotto il Paese abbandonato dalle truppe americane, dove nove su dieci patiscono la fame.

Questo e molto altro nel nuovo numero del settimanale The Post Internazionale in edicola da domani e disponibile già da ora nella versione digitale.

Continua a leggere sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui.