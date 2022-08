È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 19 agosto, in tutte le edicole

È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 19 agosto, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

Un programma che non esiste (l’Agenda Draghi), un accordo tradito (con il Pd) e due leader che si detestano. Così Calenda e Renzi puntano alla rielezione. Con una legge elettorale-truffa voluta dall’ex premier, che toglie ai cittadini il diritto di scegliere gli eletti e che consegnerà alla destra targata Meloni una vittoria schiacciante: su TPI l’analisi sui due leader che hanno dato vita al “terzo polo”.

Coalizioni forzate, candidati nominati dai leader e paracadutati sul territorio, niente voto disgiunto. E l’incognita dell’effetto “flipper”. Tutti i nodi della legge elettorale “Rosatellum” raccontati da un esperto.

E ancora, Luca Telese intervista Guido Crosetto, il plenipotenziario di Giorgia Meloni, che è pronto a scommettere: “Fratelli d’Italia prenderà il 30%. Io premier? Mai”.

Negli anni ’70 la riduzione dei consumi energetici mirava a cambiare il modello di sviluppo. I razionamenti di oggi invece penalizzeranno i più poveri. Senza intaccare i super profitti delle oil company. Giuliano Garavini spiega perché la nuova austerity è roba da ricchi.

Inoltre, un approfondimento esclusivo sui bambini del Congo nati dallo sfruttamento sessuale dei caschi blu delle Nazioni Unite, che raccontano per la prima volta il dolore dell’abbandono.

Infine, tutto il mondo ne parla, temendo un’altra Chernobyl causata dalla guerra. Siamo entrati a Nikopol’ e Zaporizhzhya, per raccontarvi cosa sta accadendo intorno al più grande impianto nucleare d’Europa.

Questo e molto altro nel nuovo numero del settimanale The Post Internazionale in edicola da domani e disponibile già da ora nella versione digitale.

Continua a leggere sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui.