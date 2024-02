È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 9 febbraio, in tutte le edicole

La nostra cover story è dedicata ai diritti in croce. La coraggiosa lotta degli operai della Gkn. I disabili discriminati sul mercato del lavoro. La sanità pubblica in crisi nera. L’oscurantismo della destra contro la comunità Lgbtqia+. Ecco l’Italia dei diritti negati.

Il 9 luglio 2021 sono stati licenziati con una mail. Ma non si sono arresi. Da allora hanno iniziato una lotta per dare una nuova vita alla loro fabbrica. Tra assemblee, cortei e solidarietà sono diventati per molti una fonte d’ispirazione. TPI li ha incontrati. Reportage dalla ex Gkn.

E ancora: Sei disabile? Non ti assumo. La legge impone ai datori una quota minima di lavoratori appartenenti alle categorie protette. Ma basta pagare per essere esentati dall’obbligo. E molte aziende ne approfittano. Da Ferrari a Leonardo.

Spazio, poi, alla sanità. Negli ospedali pubblici oltre la metà dei macchinari per tac, ecografie e risonanze è obsoleta. Così il servizio peggiora e aumentano i costi di manutenzione. Ma il Governo rinvia al 2026 la sostituzione.

Prima l’affossamento della legge contro l’omobitransfobia. Poi il mancato riconoscimento dei bambini figli di coppie omogenitoriali. Fino all’adulazione delle tesi omofobe e razziste del generale Vannacci. Così la destra al governo sta riportando l’Italia all’oscurantismo.

Inoltre un’inchiesta sulla disinformazione che sarà una delle principali minacce dei prossimi anni a livello mondiale. Un Report Ue ha analizzato i meccanismi e i rischi delle manipolazioni. Indicando i principali bersagli insieme ai canali di diffusione dei possibili attacchi. E il ruolo inedito dell’Intelligenza artificiale.

Prima l’invasione russa dell’Ucraina. Con la guerra del grano. Quindi il golpe in Sudan. E la crisi dei rifugiati. Poi il conflitto a Gaza. Le tensioni nel Mar Rosso e il calo del traffico nel canale di Suez. Dieci anni di dittatura hanno impoverito l’Egitto, che ora rischia il tracollo.

Infine, un focus su Gaza, una città ormai inabitabile. Israele ha danneggiato o distrutto un edificio su due nella Striscia. Il 75% della popolazione risulta sfollata. E vive in tende o altri rifugi di fortuna. Ma se anche la guerra finisse domani ci vorrebbero decine di miliardi di dollari per la ricostruzione.

