È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il magazine propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

La nostra cover story è dedicata al cibo del futuro: gli insetti. In principio furono le tarme. Poi le locuste. Ora anche i grilli. Ogni anno l’Ue allunga il menù delle specie commestibili. Per salvare l’ambiente. Ma non tutti sono disponibili a cambiare dieta.

Ludovica Amici ha incontrato la sola azienda che può commercializzare questa nuova farina di grilli: la società Cricket One Co. Ltd.. Fondata nel 2017 in Vietnam come hub produttivo, questa azienda alleva grilli e innova in ingredienti per alimenti domestici.

Ma c’è chi dice no. Come la Coldiretti che a TPI denuncia: “Non vediamo vantaggi per l’ambiente. “L’introduzione di questi alimenti di cui non si sentiva la necessità è rischiosa sotto tre aspetti: qualità dell’informazione, qualità del cibo, qualità della produzione”.

E ancora, un’inchiesta esclusiva sulla strage di Bologna rivela come la pista palestinese fosse una bufala. Nel tentativo di scagionare i terroristi neri (condannati in via definitiva) la destra insiste con l’addebitare l’attentato al Fplp. Ma un dossier inedito del Sismi fa chiarezza.

Cosa resta dei 5 Stelle? A 10 anni dal loro ingresso in Parlamento, i grillini risalgono nei sondaggi. Ma rispetto al 2013 è cambiato tutto. Leader, obiettivi, tabù. Ecco il nuovo partito di Conte. Che tra destra e sinistra ha scelto dove stare. Per adesso.

Una preziosa intervista ci racconta l’errore giudiziario più assurdo di sempre. Sette processi. 15 anni in cella per un reato mai commesso. E un solo giornalista a credere alla sua innocenza. Domenico Morrone racconta la sua storia a 30 anni dall’arresto.

Infine, un approfondimento sulla conquista dell’Africa. Guerre. Epidemie. Migranti. Per anni è stato il centro delle peggiori crisi mondiali. Ma ora è in cima all’agenza internazionale.

