È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 21 ottobre, in tutte le edicole

È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 21 ottobre, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

Dal Kurdistan all’Afghanistan passando per l’Iran le donne sono in rivolta per sovvertire un ordine che le vede abusate, oppresse, discriminate. Ecco le loro storie di coraggio e resistenza.

L’Iran è una Repubblica fuori dal tempo: le donne sono sottoposte a una serie inaccettabile di restrizioni, ormai invise anche agli uomini, di cui la protesta contro il velo è solo la punta dell’iceberg. Ma gli ayatollah, anziché concedere, pensano già a nuove misure repressive nel nome della castità, tra cui la video sorveglianza e l’istituzione di centri di rieducazione: ecco come le rivolte, non più limitate ai centri urbani, stanno mettendo in difficoltà il regime. Che nel frattempo accusa gli Usa di manovrare le piazze e fa affari col Cremlino vendendo i droni-kamikaze usati contro i civili. L’approfondimento sulla rivoluzione in atto in Iran.

In un’intervista, Benedetta Argentieri, autrice del documentario I am the Revolution, racconta ciò che sta succedendo in Iran e cosa si nasconde dietro lo slogan “Jin, Jiyan, Azadî”, coniato dall’attivista Nagihan Akarsel, uccisa pochi giorni fa nel Kurdistan iracheno, e presto diventato il grido di protesta di tutte le rivoluzionarie dal Rojava a Raqqa.

Busti del duce, saluti romani, bella vita e poltrone. Di lui si sa quasi tutto. Dalla gioventù missina tra piazze e mazze all’avvocatura in doppio petto. Con legami nella grande finanza. Nemico del politically correct, non ha mai rinnegato le sue radici: il profilo del neo presidente del Senato Ignazio La Russa.

Antiabortista convinto, nemico giurato di unioni civili e matrimoni gay. La terza carica dello Stato è un attivista dei movimenti pro life, che esultano per la sua elezione: ecco chi è il nuovo presidente della Camera Lorenzo Fontana.

E ancora, ginecologhe, ostetriche, studentesse: così decine di volontarie organizzate in tutta Italia tutelano il diritto all’interruzione di gravidanza fra telemedicina, gruppi WhatsApp e Telegram.

Vladimir si è arruolato come volontario. Tania torna dal marito con i figli. Anja vuole resistere. La guerra continua, ma i rifugiati cominciano a rientrare in patria. Malgrado i nuovi raid russi contro le città: il reportage di TPI in Ucraina.

Questo e molto altro nel nuovo numero del settimanale The Post Internazionale in edicola da domani e disponibile già da ora nella versione digitale.

Continua a leggere sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui.