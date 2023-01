Green pass falsi, Selvaggia Lucarelli contro Madame: “Una supercazzola, meglio continuare a tacere”

Green pass falsi, Selvaggia Lucarelli contro Madame

Selvaggia Lucarelli attacca la cantante Madame dopo le dichiarazioni social di quest’ultima sull’inchiesta inerente ai Green pass falsi.

In un post sui social, infatti, Madame si era difesa ammettendo di non aver fatto il vaccino anti-Covid per “paura” e aggiungendo che ora farà tutte le vaccinazioni “necessarie per me e utili per gli altri”.

Dichiarazioni che non hanno convinto la giornalista, secondo cui Madame non entra nel merito della questione, ovvero se abbia esibito o meno un Green pass falso.

“Ho letto il lungo e confuso post di Madame su Instagram – scrive Selvaggia Lucarelli sui social – Qualcuno le spieghi che della sua supercazzola sulle paure dei vaccini non ci interessa nulla. Il problema è se abbia o no esibito un Green pass falso e in più occasioni, perché di questo è accusata”.

“Tra l’altro confessa di aver preso antibiotici e cortisone (quindi la medicina tradizionale va bene quando fa comodo, magari per lavorare) e di non aver mai fatto alcun vaccino obbligatorio (quindi a scuola come ci andava? Completamente scoperta? Ok) e, guarda caso, di aver deciso di vaccinarsi proprio un attimo prima di scoprire di essere indagata (e quindi di averlo iniziato a fare un attimo dopo la notifica)”.

“Era meglio continuare a tacere. Perché le stupidaggini sono dei pericolosi focolai: tendono a riprodursi velocemente e a sfuggire di mano. E mi sembra questo il caso” conclude Selvaggia Lucarelli.