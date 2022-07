Scontro tra tir sull’A21, colonna di fumo visibile da chilometri

Due tir si sono scontrati ieri lungo l’A21 Torino – Piacenza – Brescia, intorno alle 17.00, al km 110 in direzione Piacenza, all’altezza del casello di Casteggio (Pavia). I vigili del fuoco hanno riportato su Twitter che i due mezzi erano carichi di bobine metalliche. Risulta essere ferito un camionista di 60 anni.

#Pavia, dalle 17:35 quattro squadre di #vigilidelfuoco al lavoro sull’autostrada A21, al km 110 in direzione Piacenza, per l’#incendio di due autoarticolati carichi di bobine metalliche: fiamme sotto controllo, evitato il coinvolgimento di un terzo mezzo pesante [#5luglio 19:40] pic.twitter.com/yXj20HLexz — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 5, 2022

In seguito all’incidente, sui mezzi pesanti è scoppiato un incendio. Si sono poi verificate diverse esplosioni che hanno fatto alzare una colonna di fumo nero ben visibile da chilometri di distanza. L’autostrada è stata chiusa intorno alle 17.20 in entrambe le direzioni nel tratto in cui i due tir si sono scontrati.