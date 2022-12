“Nessuna violenza sessuale”: assolti tutti gli imputati denunciati da Sara Tommasi

Si è concluso con l’assoluzione per tutti gli imputati il processo per violenza sessuale nato in seguito alle accuse della showgirl Sara Tommasi, nel 2012 ha denunciato cinque persone per presunti abusi. I giudici hanno valutato che non vi fossero gli estremi per procedere. Gli imputati erano il manager Federico De Vincenzo, per il quale la procura aveva chiesto 5 anni e 4 mesi, gli attori Fausto Zulli e Pino Igli Papali e il regista Max Bellocchio, per i quali il pubblico ministero aveva chiesto l’assoluzione. Un altro indagato, Giuseppe Matera, è stato, invece, condannato in primo grado a 2 anni e 10 mesi con rito abbreviato. Tommasi aveva raccontato agli inquirenti che De Vincenzo e Matera l’avevano convinta a recarsi con loro in un agriturismo a Buccino, in provincia di Salerno, per uno shooting fotografico per un calendario di beneficenza.

Lì avrebbe incontrato anche gli altri tre accusati, che – secondo il suo racconto – l’avrebbero drogata e poi stuprata. I fatti sarebbero accaduti tra il 18 e il 21 settembre 2012. L’attrice, oggi 41enne, innescò un processo iniziato poi nel luglio 2013: al tempo aveva girato alcuni film hard prodotti proprio da De Vincenzo e Matera. Si attendono ora entro 90 giorni le motivazioni dei giudici. Durante le varie udienze ha parlato anche la madre di Sara Tommasi, che ha ricordato di aver chiesto al manager De Vincenzo di non portare la figlia a Buccino a causa dei suoi problemi mentali.