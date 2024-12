Sant’Ambrogio 2024, supermercati e negozi aperti o chiusi oggi a Milano, 7 dicembre

Oggi, 7 dicembre 2024, a Milano è festa patronale. Si festeggia infatti Sant’Ambrogio. Ma i negozi e i supermercati sono aperti o chiusi oggi, 7 dicembre 2024, in occasione della festa di Sant’Ambrogio 2024? Molti temono che essendo un giorno festivo i negozi e i supermercati possano essere chiusi. Si tratta inoltre di un intero weekend festivo, visto che domani, 8 dicembre, è dell’Immacolata, oltre ad essere una domenica.

Specifichiamo innanzitutto che le scelte e gli orari di apertura dei supermercati possono cambiare a seconda della catena presa in esame, ma in linea di massima la maggior parte di esse avrà le serrande alzate. Come sempre in questi casi vi consigliamo di visitare i siti del vostro punto vendita di fiducia, o le pagine social, o recarvi di persona, per scoprire eventuali orari ridotti.

In generali i principali supermercati dovrebbero rimanere aperti oggi, 7 dicembre 2024, in occasione di Sant’Ambrogio 2024 a Milano. Tra queste Esselunga e Coop, ma anche Conad con il tradizionale orario 8:30-20:30. Anche i supermercati Lidl, Iper e Il Gigante dovrebbero aprire oggi a Milano. Discorso simile dovrebbe ripetersi domani, 8 dicembre, con aperture pressoché generalizzate anche in occasione dell’Immacolata.

Non dovrebbero esserci cambiamenti anche per i supermercati Lidl, Eurospin e MD, che dovrebbero restare aperti rispettivamente dalle 8 alle 21:30, dalle 8:30 alle 20:30 e dalle 8 alle 20. Possono variare gli orari per i supermercati aperti il 7 dicembre a Milano per Crai, Bennet e Despar. L’8 dicembre invece Pam dovrebbe rimanere chiusa.