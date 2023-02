I cattolici anti abortisti contro Fedez: “L’espressione di pensiero sull’aborto non trova mai casa a Sanremo”

Dopo il “fuori programma” portato in scena a Sanremo da Fedez il portavoce di circa 100 associazioni “Ditelo sui tetti” ha difeso la ministra della famiglia Eugenia Roccella attaccata dal marito di Chiara Ferragni per le sue dichiarazioni in tema di aborto.

Fedez, sul palco della Costa Smeralda ha cantato un freestyle in cui ha prima ha strappato la foto del viceministro alle Infrastrutture, Galeazzo Bignami, e poi ha citato le parole della ministra Eugenia Roccella: “Purtroppo, l’aborto è un diritto”.

Su questo punto, il portavoce dei cattolici anti abortisti, Domenico Menorello ha preso parola: “A Sanremo si magnifica giustamente la nostra Costituzione, che mette al centro la libertà di pensiero e di parola, di ogni pensiero e di ogni parola, come ha così ben ricordato Roberto Benigni”. Non solo Benigni, ma pure lo stesso Fedez ha citato l’articolo 21 dopo la sua esibizione non concordata con la Rai.

“Solo una cosa non trova mai casa al Festival di Sanremo: l’espressione di un pensiero sulla vita, sulla famiglia, sull’aborto, che non sia frutto del politicamente corretto che schiaccia ogni diversità, annulla ogni alternativa al pensiero unico dominante. Lo ha dimostrato per l’ennesima volta Fedez ieri sera. Naturalmente, come sempre, pagato con i soldi di tutti, anche dei milioni di italiani che non si riconoscono nelle sue esternazioni”, ha detto Menorello, prendendo poi le difese della ministra Eugenia Roccella.

“Vorremmo solo chiedergli di non dimenticare quel passo decantato da sua moglie solo il giorno prima: `Siamo scatole che contengono meraviglie. Vanno aperte con cura´. Anche i bimbi all’abbraccio della vita lo sono. Anche le mamme che li custodiscono. Vorremmo vederlo una volta tanto anche schierato per questi soggetti fragili, come con tanto coraggio fa la Ministra Roccella, a cui va tutta la nostra gratitudine e solidarietà”, ha concluso Menorello.