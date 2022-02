San Valentino, 2 adolescenti su 3 vedono il matrimonio nel futuro: la ricerca

La GenZ, ossia la generazione dei nativi digitali, nati tra il 1997 e il 2012, mette il sentimento principe tra le priorità della propria vita. Ma questo non significa che, se non dovesse arrivare quello “vero”, ne farebbero una malattia. Questa è quanto emerge da una ricerca condotta da Skuola.net – portale di riferimento per i più giovani, non solo per motivi didattici – su un campione di 30mila ragazze e ragazzi tra i 12 e i 17 anni, contenuta nel libro “Chi sono? Io. Le altre. E gli altri”, una sorta di ‘atlante’ per orientarsi nell’universo degli adolescenti di oggi.

Anche la generazione Z pensa a una relazione sentimentale stabile: a sorprendere non è tanto il dato che vede oltre 8 ragazzi su 10 che, proiettandosi nel futuro, si immaginano con un partner al fianco per tutta la vita, quanto il fatto che la stragrande maggioranza (66%) si vorrebbe sposare; mentre una minoranza (16%), pur desiderando un compagno o una compagna per la vita, preferirebbe non formalizzare il legame. Non manca comunque chi vorrebbe rimanere single (3%) o avere la libertà di cambiare spesso partner (5%).

Inoltre, nonostante sia teoricamente prematuro pensare a certe cose, oltre 7 su 10 già adesso dicono che, un domani, vorrebbero avere un figlio. Anche se sono ben consapevoli che, per mettere su famiglia, bisogna gettare delle fondamenta solide. Per questo, per 2 su 3, la stabilità personale ed economica viene prima di un eventuale “erede”.

Queste evidenze non devono comunque indurre in errore: quando si parla di matrimonio e figli, non è detto che debba verificarsi con partner di sesso biologico opposto. Infatti questa è una generazione estremamente “gender fluid”, per cui il 10% degli adolescenti che hanno partecipato all’indagine afferma di non identificarsi in un genere preciso o preferisce non rispondere alla più classica delle domande con risposta binaria.