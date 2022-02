Ormai senza Green Pass è impossibile fare molte cose, tra cui entrare negli uffici del Comune. Lo sa bene un 50enne di San Severo, in provincia di Foggia, il quale si è rifiutato di esibire il certificato verde per accedere al Municipio. L’uomo, dopo aver aggredito verbalmente i vigilantes, è salito a bordo della sua auto, facendo irruzione nell’atrio del Comune, investendo una impalcatura. Le guardie giurate hanno tentato quindi di allontanarlo. Il 50enne è riuscito però a raggiungere l’ufficio di gabinetto dove i vigilanti lo hanno bloccato per accompagnarlo all’uscita.

Ma non è finita qui. Dopo pochi minuti, a bordo della sua auto, una Fiat Uno Rossa, si è diretto nell’atrio del palazzo, scontrandosi con una Fiat Panda di proprietà comunale. Il forte impatto ha fatto crollare l’impalcatura e una parete installate per alcuni lavori di ristrutturazione nell’androne di Palazzo Celestini. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto è intervenuta la polizia locale per gli accertamenti del caso e ha identificato l’uomo che è stato denunciato.