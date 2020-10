Salvini contestato in piazza dai ristoratori: “Buffone, vai via!” | VIDEO

Salvini contestato alla protesta dei ristoratori a Roma | VIDEO

Matteo Salvini è stato contestato dai ristoratori che si sono riuniti in piazza mercoledì 28 ottobre, a Roma come nel resto d’Italia, per protestare contro le misure anti-Covid contenute nell’ultimo Dpcm varato dal governo. In piazza del Pantheon si è presentato anche il leader della Lega, ma non ha ricevuto la migliore accoglienza da parte di un gruppo di ristoratori che gli ha urlato: “Buffone, vai via!”

Credits Video: Youtube/Italia mattanza

