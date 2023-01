Era stato portato in ospedale dai genitori per una crisi respiratoria. Dimesso, il giorno dopo per un bambino di 5 mesi lo stesso malore è stato fatale. E la nuova corsa dei familiari verso il nosocomio si è rivelata purtroppo inutile. Dramma a Perdifumo, paesino nella parte interna del Cilento ai piedi del monte della Stella, in provincia di Salerno.

Il piccolo a metà settimana è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno per una crisi respiratoria. Qui è scattato il ricovero. Ma, dopo una serie di visite mediche ed esami clinici, il bimbo è stato riaffidato ai genitori e dimesso nella giornata di giovedì, 26 gennaio. Dopo 24 ore, il bambino ha avuto una nuova crisi respiratoria, più forte della precedente.

Siamo a venerdì. I genitori lo hanno portato di nuovo in ospedale. Stavolta a Battipaglia, al Santa Maria della Speranza, più vicino rispetto al nosocomio salernitano. Una decisione scaturita dalle condizioni del bimbo, diventate disperate. Tant’è che nel corso del viaggio avrebbe anche perso i sensi. Purtroppo a nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo da parte dei medici.

Dopo il decesso, i familiari hanno deciso di sporgere denuncia ai carabinieri. Ora la salma è stata sequestrata e la Procura di Vallo della Lucania ha aperto un’inchiesta. Acquisite anche le cartelle cliniche dai due ospedali e nelle prossime ore verrà eseguita l’autopsia, per capire se ci sono delle responsabilità per questa prematura morte.