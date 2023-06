Roma, un altro bambino dimenticato in auto: salvato da pompieri e carabinieri

Un altro bambino chiuso in macchina per errore è stato salvato a Roma, nel quartiere della Garbatella. Secondo Il Corriere della Sera, il salvataggio da parte di pompieri e carabinieri è avvenuto mercoledì sera: lo stesso giorno della tragedia alla Cecchignola, dove una bambina di un anno è morta dopo essere stata lasciata in macchina dal padre.

Oggi il pubblico ministero aggiunto Paolo Ielo affiderà l’incarico per l’autopsia che sarà effettuata subito presso l’istituto di medicina legale del Policlinico di Tor Vergata. Sarà necessario accertare le cause e i tempi del decesso della bambina, lasciata per almeno sette ore nel parcheggio di un asilo nido in via dei Fucilieri. Secondo Il Corriere, gli inquirenti stanno cercando di appurare se il padre, l’appuntato dei carabinieri Sandro La Tona, stesse vivendo un periodo stressante dal punto di vista personale o professionale e se sulla vettura fosse o meno presente il dispositivo di allarme anti-abbandono, obbligatorio secondo il codice della strada.