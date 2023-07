Roma, Tesla contromano travolge un’auto con una donna a bordo

La Tesla che viaggiava contromano sulla Laurentina, nella zona a sud est di Roma, e che ha travolto un’auto con una donna a bordo deceduta sul colpo andava a una velocità folle: lo sostiene Claudio, uno dei testimoni oculari dell’incidente mortale avvenuto nella serata di ieri, sabato 1 luglio, a La Repubblica.

“Ho visto che la Tesla imboccava contromano a velocità folle. Mi ha superato pochi istanti prima dell’incidente in una curva cieca. E poi un’altra auto, tutte e due siamo stati superati contromano. E lo stesso è accaduto nella curva successiva dove ha fatto il frontale, ad una velocità tale da non poter vedere. Poteva prendere me per come mi ha superato… sarebbe andata meglio perché mi avrebbe tamponato e non fatto un frontale” ha raccontato l’uomo.

Claudio non sa dire cosa è potuto accadere di preciso: “Non si può correre senza pericolo in quel punto. L’auto guidava male. Quando ha superato l’auto davanti la mia, in curva ha leggermente sbandato…. ma allora perché non ha frenato?”.

L’uomo, subito dopo lo schianto, si è fermato per prestare soccorso: “Ho visto due ragazze appena uscite dalla Tesla che erano chiaramente sconvolte. Poi quella povera donna per una frazione di secondo. Non riesco a togliermela dalla memoria. In terra c’erano cd, lettere, un guinzaglio del cane, un ombrellino… tutte cose che tutti dimentichiamo per mesi in auto. Lei con una vecchia Y… gli altri con ogni innovazione tecnologica praticamente illesi. C’ho visto la morte del più povero, o almeno del meno ricco”.