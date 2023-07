Roma, ventenni con suv Tesla travolgono un’auto: morta una donna

Ancora un incidente mortale sulle strade di Roma dove una donna di 67 anni è morta dopo essere stata travolta mentre era al volante della sua auto da un suv Tesla, con a bordo cinque ventenni, che viaggiava contromano.

La vicenda, che per alcuni aspetti ricorda quella dei TheBorderline e del tragico incidente avvenuto a Casal Palocco in cui ha perso la vita un bambino di cinque anni, è avvenuta nella serata di sabato 1 luglio nella zona a sud est della Capitale, al chilometro 21, in direzione Pomezia della via Laurentina.

Secondo i primi riscontri, la Tesla, guidata da un ventenne, ha imboccato contromano la Laurentina schiantandosi contro la Lancia Y di Simona Cardone, 67 anni, che è morta sul colpo.

Due dei ragazzi a bordo del suv sono rimasti feriti ma, secondo quanto riporta Roma Today, non sarebbero in pericolo di vita.

Entrambe le auto sono state sequestrate per i rilievi mentre il guidatore ventenne, figlio di un imprenditore che ha una società che si occupa di lavare e manutenere auto di lusso alla quale era intestato il suv, verrà sottoposto ai test di alcol e droga.