Roma: pedoni travolti da auto in corsa, almeno 5 feriti tra cui 2 bambine

Alcuni pedoni sono stati travolti da un’auto in corsa a Roma: l’incidente ha provocato almeno 5 i feriti, tra cui 2 bambine e la loro mamma.

Il sinistro è avvenuto in via Oderisi da Gubbio, nel quartiere Ostiense, nella zona Sud della capitale.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, arrivata sul luogo pochi minuti dopo l’incidente, una donna di 79 anni ha perso il controllo della sua auto all’altezza della fermata di un autobus e ha travolto le persone che sostavano nei pressi della fermata.

I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, comunque, sono ancora in corso.

Tra i pedoni feriti, come detto, ci sono una mamma, ricoverata in codice rosso al San Camillo, e le sue figlie di 9 e 7 anni, che si trovano in codice giallo al Bambin Gesù. La donna, comunque, non è in pericolo di vita.

Ferite anche altre due donne, che sono state portate in ospedale per accertamenti: una è arrivata in codice giallo, mentre l’altra è stata visitata con codice verde.

