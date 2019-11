Nuovo incendio a Roma, nel quartiere Centocelle: nella notte, poco dopo le 4, è stato bruciato il bar Baraka Bistrot, in via dei Ciclamini. Nei giorni scorsi i gestori del locale avevano espresso la loro solidarietà a La Pecora Elettrica, la libreria antifascista già data alle fiamme mesi fa.

Le prime immagini dell’incendio sono state mostrate su Facebook dai proprietari. Secondo quanto si apprende, il rogo dovrebbe essere di origine dolosa.

La serranda è stata divelta e ci sono tracce di liquido infiammabile. Sul posto polizia e carabinieri.

Distrutti dalle fiamme gli arredi interni del pub. Evacuata a scopo precauzionale la palazzina in cui si trova il locale. L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco e non ha creato danni strutturali all’edificio.

Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Casilina e della stazione Centocelle. Con questo sono quattro i locali andati a fuoco nel quartiere di Centocelle in pochi mesi.

Qui alcune immagini del Baraka Bistrot dopo l’incendio:

Il 6 novembre è stato il giorno del terribile rogo alla caffetteria/libreria “La Pecora Elettrica”, luogo dichiaratamente antifascista.

Il locale, già distrutto dalle fiamme di un incendio la notte del 25 aprile, avrebbe dovuto riaprire il giorno successivo.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è quella secondo cui La Pecora Elettrica avrebbe disturbato un giro di spaccio in un parco vicino. Potrebbe quindi, secondo gli investigatori, esserci un collegamento tra i due incendi alla libreria antifascista “La Pecora elettrica” e quello divampato quasi un prima fa nel locale di fronte a via delle Palme, la pizzeria “Cento 55”. I locali in questione sono gli unici aperti la sera.

Ora, con il rogo al Baraka Bistrot, si aggiunge un nuovo inquietante capitolo a questa terribile vicenda.

Proprio il Baraka Bistrot aveva espresso solidarietà a La Pecora Elettrica condividendo un post sulla pagina Facebook del locale con questi versi:

