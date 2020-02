Gli orari del blocco del traffico a Roma per domenica ecologica | 23 febbraio 2020

ORARI BLOCCO TRAFFICO ROMA – Oggi, domenica 23 febbraio 2020, a Roma la circolazione di auto e moto sarà vietata all’interno della Fascia Verde dalle ore 6,30 alle ore 12,30 e dalle ore 17 alle ore 20. L’orario rispetto alle altre domeniche è stato modificato a seguito della coincidenza con il posticipo dell’incontro di calcio in programma allo Stadio Olimpico alle ore 18, Roma-Lecce.

Dato il blocco del traffico è stato previsto un potenziamento dei mezzi pubblici. La sanzione per chi viola il divieto è di 168 Euro. Da parte della polizia locale ci sarà un potenziamento del servizio di controllo in città.

Durante tutta la domenica, inoltre, sull’intero territorio comunale gli impianti termici, durante il periodo massimo di funzionamento giornaliero pari a 12 ore, non potranno superare i 18 gradi per quanto riguarda edifici residenziali, uffici, negozi, chiese e luoghi di culto o adibiti ad attività ricreative e sportive, e i 17 gradi nel caso di edifici industriali e artigianali.

Sono esclusi dalla restrizione ospedali, cliniche e case di cura oltre a scuole ed edifici assimilabili.

QUI TUTTI I MEZZI CHE POSSONO CIRCOLARE DURANTE IL BLOCCO

Dalle 10 alle 18 tra il Centro e Prati alcune strade (per un totale di 15 chilometri) saranno in tutto o in parte chiuse al traffico e riservate a pedoni e biciclette per l’evento Via Libera.

Tra le strade interessate: via Cola di Rienzo, via Tiburtina (a San Lorenzo), viale delle Scienze, viale dell’Università, viale Castro Pretorio e via San Martino della Battaglia, via XX Settembre, viale Manzoni, via Labicana, via dei Fori Imperiali (già pedonale la domenica h24) e largo Corrado Ricci, via di San Gregorio, via del Corso, via Veneto, largo Fellini e via Bissolati.