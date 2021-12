Roma, nudo nel vagone della metro A: l’uomo è stato fermato dalla polizia

Completamente nudo, e ubriaco, all’interno di un vagone della Metro A a Roma. È accaduto ieri, 8 dicembre 2021, sotto gli occhi increduli di alcuni passeggeri. Dopo le segnalazioni, l’uomo è stato fermato dai Carabinieri che ora stanno indagando sull’accaduto. A testimoniare l’assurda performance è stato Claudio De Francesco, sindacalista della Uil Trasporti, che ha postato una foto sul suo profilo Facebook.

Il giovane, ancora non identificato, viaggiava su un vagone della metropolitana in direzione Anagnina, totalmente svestito. Il fatto è avvenuto intorno alle 19.45, nel giorno della Festa dell’Immacolata. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni passeggeri avrebbero immediatamente avvisato le forze dell’ordine. Una volta intervenuti gli agenti, l’uomo avrebbe fatto perdere le sue tracce. Alle 20, il nudista è stato fermato alla stazione di Cinecittà, portato in Commissariato e denunciato. Non è ancora chiaro se si sia spogliato prima di salire sul treno o durante la corsa.

Il precedente a Piazza della Repubblica

Sempre ieri un nigeriano di 22 anni si era buttato totalmente nudo all’interno della Fontana di Piazza della Repubblica. A pochi passi dalla stazione Termini, il giovane intorno alle 9.30 si era arrampicato sulla fontana delle Naiadi, sotto lo sguardo interdetto di molti passanti, che hanno ripreso la scena con i telefonini, rendendo il video virale.

Il 22enne, con in testa un cappello rosso, è stato fermato dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. I poliziotti hanno prima cercato di farlo scendere dalla fontana, poi si sono dovuti immergere nell’acqua, mentre il giovane nudo continuava a sguazzare, ed ha aggredito alcuni degli agenti che tentavano di fermarlo, i quali sono rimasti contusi e sono stati refertati con sette giorni di prognosi, per trauma alla caviglia e alla mano.