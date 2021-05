Roma, cuoca rapinata e violentata nella sala mensa della scuola: caccia all’aggressore

Nella mattina di oggi, martedì 11 maggio, un uomo si è introdotto nell’istituto Santa Chiara di via Caterina Troiani del quartiere Torrino a Roma e ha rapinato e violentato una donna impiegata come cuoca nella sala mensa.

La donna ha denunciato che un uomo sconosciuto di origini straniere l’ha minacciata con un coltello e l’ha violentata, dopo averla derubata dei soldi che aveva in borsa. Sotto choc è stata soccorsa e trasportata in ambulanza all’ospedale Sant’Eugenio. L’aggressore sarebbe entrato direttamente in mensa e ha chiuso la cuoca in uno sgabuzzino. La donna è stata liberata dalla direttrice della scuola. Nella scuola è arrivata la Scientifica che sta eseguendo alcuni rilievi L’uomo sarebbe scappato via senza rubare nulla.

Il fatto è avvenuto intorno alle dieci. Subito i genitori hanno cominciato a scambiarsi messaggi via chat, e in molti spaventati si sono precipitati a riprendere i bambini da scuola che, di fatto, è stata evacuata per permettere i rilievi. L’edificio ospita i bambini della materna, delle elementari e delle medie.