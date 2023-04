Si fingevano interessati all’acquisto, poi rubavano i gioielli dalla vetrina: arrestata coppia a Roma

Si fingevano interessati all’acquisto, poi – dopo aver distratto i dipendenti – rubavano gioielli di valore dalla vetrina: una coppia di ladri è stata arrestata dopo aver messo a segno due colpi di enorme valore in due gioiellerie della Capitale, Stroilli oro, in via del Corso e Risivi Lab, in via della Fontanella di Borghese. Un 38enne e una 23enne, entrambi di nazionalità romena, sono in carcere per furto, i due eventi risalgono rispettivamente all’ottobre 2022 e febbraio 2023: un orologio e una collana dal valore di 110mila euro.

Li hanno individuati i carabinieri della stazione San Lorenzo in Lucina, dopo una lunga indagine coordinata dalla procura della Repubblica di Roma. Erano stati denunciati dai commercianti, la loro identificazione è stata resa possibile dalle telecamere di sorveglianza. Come è emerso dagli accertamenti, la coppia progettava minuziosamente i furti, attraverso la scelta accurata dei negozi e sopralluoghi sul posto.

Prima si fingevano interessati all’acquisto, poi distraevano i dipendenti e scappavano con la refurtiva. Erano fuggiti nel nord Italia, ma qualche giorno fa sono tornati a Roma, e proprio nella Capitale sono stati arrestati dopo un pedinamento. I Carabinieri li hanno sorpresi mentre stavano caricando diversi bagagli su un’autovettura.