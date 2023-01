Roma, incendiate 5 auto nella sede Telecom. Scritte: “No al 41bis”

Cinque auto aziendali, parcheggiate a distanza una dall’altra, sono state incendiate da ignoti che sono riusciti a introdursi all’interno del parcheggio esterno di una delle sedi della Telecom Italia, in via Val di Lanzo 139, nel quartiere Montesacro, a Roma.

All’esterno del muro di cinta del parcheggio è comparsa la scritta “Black block”, mentre su una cabina elettrica è stata scritta con una bomboletta di vernice nera la “A” di anarchia e “No 41 Bis”.

Tali scritte riportano al caso Cospito, l’anarchico al 41bis che oggi sarà trasferito nel carcere di Opera a Milano. Cospito verte in gravi condizioni di salute, per via dello sciopero della fame che porta avanti da oltre 100 giorni.

Le autovetture erano parcheggiate nel piazzale della sede: tre sono state distrutte dalle fiamme, due danneggiate. Gli inquirenti che indagano sul caso stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire ai responsabili.