Roma, 40enne violentata alla Garbatella: l’aggressore in fuga

Inseguita e violentata dopo essersi allontanata dagli amici per pochi minuti. È quanto accaduto ieri sera a una 40enne, recatasi a cena nel quartiere romano della Garbatella. La donna, che aveva lasciato il tavolo per andare a prendere qualcosa dalla macchina, è stata trovata accanto all’auto in stato di shock.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, che hanno ascoltato gli amici della donna e altre persone che si trovavano nel ristorante, l’aggressore potrebbe averla seguita già al momento di uscire dal locale. Una volta aperta la portiera, l’avrebbe spinta all’interno della vettura, tentando di stuprarla. A metterlo in fuga le urla della donna, che hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti.

Una delle amiche, preoccupata dalla sua assenza, l’ha poi trovata accanto alla vettura e l’ha accompagnata a sporgere denuncia in commissariato. Successivamente, la 40enne è stata portata in ospedale, dove è stato attivato il “codice rosso” per i casi di violenza sessuale.

Gli inquirenti, che potrebbero acquisire i filmati delle telecamere della zona, stanno ora indagando per identificare e rintracciare l’aggressore.