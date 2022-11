Roma 21K, la mezza maratona: strade chiuse e linee bus deviate

Quali sono le strade chiuse per la Roma 21K, la mezza maratona in programma oggi, domenica 13 novembre 2022, nella Capitale? Dalla notte tra sabato e domenica scatterà la chiusura di via dei Cerchi e via Petroselli. Alle 8 inizierà la chiusura al traffico del percorso di gara che poi partirà alle 8,30 (alle 9,10 la non competitiva). La riapertura dell’area di piazza Venezia è prevista per le 12, ma nel frattempo la gara dei 10 km dovrebbe terminare per le 10,40 e la 21 chilometri alle 11,20. Gli atleti correranno lungo le strade del Centro storico, i lungotevere, il quartiere Flaminio e Prati.

Linee bus deviate

Abbiamo visto le strade chiuse per Roma 21K, la mezza maratona, ma quali sono le linee bus deviate? Per il trasporto pubblico, è prevista la modifica di 58 linee. Saranno deviate o limitate 2Bus, 8Bus, 19Nav, 23, 30, 32, 34, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 71, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 98, 115, 118, 160, 170, 180F, 190F, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 490, 492, 495, 590, 628, 715, 716, 781, 870, 881, 910, 911, 913, 916F, 982, 990, C2, C3, H. Le linee 40 e 64, dalle 7 alle 10,30 saranno sospese e poi, dalle 10,30 alle 12,30, deviate. La linea 70 sarà sospesa dalle 7 alle 12,30. Nella notte tra sabato e domenica, cambio di percorso anche per nMC, nME, n716.

Saranno limitate le linee:

8 sul lungotevere degli Alberteschi

19Nav a Valle Giulia,

2, 53, 62, 63, 80, 492 a piazza Barberini,

115, 870 al Terminal Gianicolo,

200, 301, 446 lungotevere Diaz/viale Boselli,

490, 495, 590 in viale Washington

Saranno sospese le corse:

linea 40 dalle 7 alle 10,30, poi deviata sino alle 12,30

linea 64 dalle 7 alle 10,30, poi deviata sino alle 12,30

linea 70 dalle 7 alle 12,30

Capolinea soppressi:

piazza Mancini per la linea 226 (modalità circolare con capolinea temporaneo alla fermata Grottarossa/Asisium)

viale della XVII Olimpiade per la linea 982 (capolinea temporaneno in piazza Risorgimento)