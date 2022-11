Roma 21K, la mezza maratona: percorso, strade chiuse e linee bus deviate

Oggi, domenica 13 novembre 2022, dalle 8,30 alle 12,30 circa a Roma va in scena la IX edizione della “Rome 21K”, una mezza maratona che attraverserà il cuore della città. L’evento sportivo prevede una gara competitiva di 21,0975 km e una corsa non competitiva di 10 km. Partenza e arrivo rispettivamente in via Petroselli e Vico Jugario.

Percorso

Ma qual è il percorso della mezza maratona Roma 21K in programma domenica 13 novembre 2022? Ecco i due percorsi: quello per la gara completa e quello per la 10 km:

Percorso gara 21K

via Petroselli, via del Foro Olitorio, piazza di Monte Savello, lungotevere da Pierleoni a Fiorentini, Ponte Vittorio Emanuele II, via San Pio X, via della Traspontina, Porta Castello, via Sforza Pallavicini, via Crescenzio, piazza Cavour, via Vittoria Colonna, Ponte Cavour, lungotevere in Augusta, Ponte Regina Margherita, via Cola di Rienzo, via Fabio Massimo, via Carlo Alberto Dalla Chiesa, viale delle Milizie, largo Trionfale, via della Giuliana, piazzale Clodio, viale e piazza Mazzini, via Oslavia, piazza Bainsizza, viale Carso, via Achille Papa, via Marcello Prestinari, piazza Monte Grappa, lungotevere Oberdan e della Vittoria, piazza Maresciallo Giardino, lungotevere Maresciallo Cadorna, piazza Lauro de Bosis, Ponte Duca D’Aosta, lungotevere Thaon di Revel, piazza Cardinal Consalvi, lungotevere Salvo D’Acquisto e Acqua Acetosa, via Venezuela, via Argentina, viale De Coubertin, piazza Apollodoro, via Guido Reni, piazza Gentile da Fabriano, lungotevere Flaminio, piazzale delle Belle Arti, lungotevere delle Navi e da Brescia, passeggiata di Ripetta, piazza Augusto Imperatore, via dei Pontefici, via del Corso, piazza del Popolo, via del Babuino, piazza di Spagna, via Due Macelli, via del Tritone, via del Corso, piazza Venezia, via del Teatro di Marcello e arrivo in via Petroselli.

Percorso 10 km

Via Petroselli, via del Foro Olitorio, piazza di Monte Savello, lungotevere da Pierleoni a Fiorentini, piazzale Paoli, lungotevere degli Altoviti, piazza di Ponte Sant’Angelo, lungotevere Tor di Nona e Marzio, Ponte Cavour, via Vittoria Colonna, via Crescenzio, piazza del Risorgimento, via Cola di Rienzo, Ponte Regina Margherita, lungotevere in Augusta, via dell’Ara Pacis, piazza Augusto Imperatore, via dei Pontefici, via del Corso, piazza del Popolo, via del Babuino, piazza di Spagna, via Due Macelli, via del Tritone, via del Corso, piazza Venezia, via del Teatro di Marcello e arrivo in via Petroselli.

Roma 21K: le strade chiuse per la mezza maratona

Quali sono le strade chiuse per la Roma 21K, la mezza maratona in programma domenica 13 novembre 2022? Dalla notte tra sabato e domenica scatterà la chiusura di via dei Cerchi e via Petroselli. Alle 8 inizierà la chiusura al traffico del percorso di gara che poi partirà alle 8,30 (alle 9,10 la non competitiva). La riapertura dell’area di piazza Venezia è prevista per le 12, ma nel frattempo la gara dei 10 km dovrebbe terminare per le 10,40 e la 21 chilometri alle 11,20. Gli atleti correranno lungo le strade del Centro storico, i lungotevere, il quartiere Flaminio e Prati.

Linee bus deviate

Per il trasporto pubblico, è prevista la modifica di 58 linee. Saranno deviate o limitate 2Bus, 8Bus, 19Nav, 23, 30, 32, 34, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 71, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 98, 115, 118, 160, 170, 180F, 190F, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 490, 492, 495, 590, 628, 715, 716, 781, 870, 881, 910, 911, 913, 916F, 982, 990, C2, C3, H. Le linee 40 e 64, dalle 7 alle 10,30 saranno sospese e poi, dalle 10,30 alle 12,30, deviate. La linea 70 sarà sospesa dalle 7 alle 12,30. Nella notte tra sabato e domenica, cambio di percorso anche per nMC, nME, n716.

Saranno limitate le linee:

8 sul lungotevere degli Alberteschi

19Nav a Valle Giulia,

2, 53, 62, 63, 80, 492 a piazza Barberini,

115, 870 al Terminal Gianicolo,

200, 301, 446 lungotevere Diaz/viale Boselli,

490, 495, 590 in viale Washington

Saranno sospese le corse:

linea 40 dalle 7 alle 10,30, poi deviata sino alle 12,30

linea 64 dalle 7 alle 10,30, poi deviata sino alle 12,30

linea 70 dalle 7 alle 12,30

Capolinea soppressi:

piazza Mancini per la linea 226 (modalità circolare con capolinea temporaneo alla fermata Grottarossa/Asisium)

viale della XVII Olimpiade per la linea 982 (capolinea temporaneno in piazza Risorgimento)