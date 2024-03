Rocco Siffredi vuole controdenunciare Alisa Toaff: “Nessuna molestia”

Continua a tenere banco il caso Siffredi-Toaff, dopo che la giornalista ha denunciato il re dell’hard per presunte molestie. Siffredi si è scusato e si è detto disponibile a un incontro chiarificatore. “Non c’è stata alcuna molestia, tantomeno sessuale. L’unico incontro con Alisa Toaff è avvenuto in una hall di un albergo di fronte a decine di persone ed era ripreso dalle telecamere interne. Abbiamo già chiesto una copia dei video”, ha spiegato l’attore al Corriere. “Lo scambio di messaggi avvenuto prima dell’intervista è stato cortese, così come sereno è stato il clima in cui si è svolta l’intervista, tanto che alla fine ci siamo fatti una foto “ricordo” da postare sui social anche con l’amica invitata dalla giornalista a partecipare”, ha aggiunto. Ora l’ex pornostar starebbe pensando di controdenunciare la cronista: “I miei complimenti erano scherzosi — dice Siffredi —, poi al telefono ho agito con rabbia. Questa accusa non può passare, sono pronto a denunciarla”.

Riguardo i “complimenti allusivi” che le aveva rivolto, Siffredi replica: “Se temeva di incontrarmi poteva anche non venire. Anche perché di interviste sulla serie in uscita ne avevo già fatte tante e non c’era nessuno scoop da fare”. Mentre sui passaggi successivi, spiega che “le avevo dato la mia parola. L’intervista era poi saltata e mi sembrava giusto mantenere l’impegno”. La lite sull’articolo è nata perché “mi ha rappresentato come “depresso” e mi ha attribuito alcuni giudizi e commenti negativi su Alessandro Borghi (l’attore che lo interpreta nella serie SuperSex, ndr) che non ho mai pronunciato. Per tutto il tempo insisteva su questo”.

“Questa storia mi sta distruggendo come donna, come madre e come professionista. Sono anche state pubblicate interviste mai rilasciate e adesso sono costretta a denunciare colleghi tra i quali c’è chi mi sta offendendo sui social, nonostante faccia questo mestiere da quasi un trentennio”, ha raccontato Toaff. Il noto attore con un messaggio social ai fan ha invitato a non insultare o minacciare la giornalista.