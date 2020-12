Amante di un ex calciatore del Sassuolo invia video intimi alla famiglia di lui: denunciata per revenge porn

Revenge porn, denunciata l’amante di un ex calciatore del Sassuolo

L’ex amante di un calciatore del Sassuolo è indagata per il reato di revenge porn per aver inviato video intimi alla famiglia del giocatore dopo la rottura. I due si sarebbero lasciati, secondo quanto ricostruito dalla procura di Modena, nell’estate del 2019: all’epoca l’uomo giocava nella squadra di Serie A (di cui ora non fa più parte) e aveva già una famiglia, moglie e figli. L’amante 25enne avrebbe ripreso con il cellulare uno degli incontri intimi avuti con il giocatore, e avrebbe inviato i video alla famiglia di lui dopo la fine della storia.

La ragazza, che al momento vive all’estero, è stata denunciata di revenge porn – come previsto dal Codice Rosso – quando è rientrata in Italia. Ma ieri al Tribunale di Modena, dove si sarebbe dovuta svolgere l’udienza preliminare, non si è presentata. La polizia aveva intanto provveduto al sequestro del telefono cellulare con cui la donna ha inviato i filmati alla famiglia del giocatore del Sassuolo, probabilmente per vendicarsi dopo la rottura.

