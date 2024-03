Da mercoledì 27 marzo non si hanno più notizie di due ragazzine di 12 e 13 anni residenti in provincia di Ravenna: Michelle Carlucci, di Fusignano, e Sofia Rivera Alvares, di Alfonsine. Le ricerche si stanno concentrando in particolare nella zona di Napoli: il cellulare di Michelle, rintracciato tramite gps, ha infatti agganciato una cella del capoluogo campano.

Mercoledì mattina le due ragazzine sono state accompagnate a scuola dai genitori ma non sono mai entrate in classe. Le famiglie si sono accorte della scomparsa tramite l’applicazione con la quale si può verificare la presenza del proprio figlio a scuola.

Il giorno seguente un famigliare di Michelle ha fatto sapere che proprio mercoledì mattina la 12enne avrebbe scritto a un’amica di Napoli conosciuta online, dicendole che sarebbe andata a trovarla. Secondo RavennaToday, una parente della ragazzina sarebbe riuscita a parlare brevemente con lei tentando di convincerla a tornare indietro, sentendo parlare in sottofondo anche Sofia.

Nel frattempo le famiglie delle due minori si sono recate a Napoli di persona, ma al momento delle due minori non c’è traccia. “La situazione al momento è in stallo, non si sa nulla. L’ultimo contatto del cellulare di nostra figlia è stato a Napoli e oggi siamo anche noi qui, in giro per il territorio a cercarla”, ha dichiarato il padre di Sofia.

Michelle è alta un metro e 50 circa, ha occhi verdi e capelli castani, dovrebbe essere vestita di nero. Sofia ha capelli e occhi neri. Chiunque avesse informazioni può chiamare la madre di Michelle al numero 3331309358, la madre di Sofia al numero 3311611035 o il papà al 3497177332 o contattare le forze dell’ordine.

