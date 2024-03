Ritrovato Edoardo Galli, il 17enne di Lecco che si temeva fosse scappato in Russia

Edoardo Galli, il 17enne lecchese di cui non si avevano notizie da oltre una settimana, è stato ritrovato nel mattino di oggi, venerdì 29 marzo, alla stazione centrale di Milano. Erano circa le 7.40 quando una donna lo ha riconosciuto vicino a una biglietteria automatica. Il giovane aveva appena acquistato un biglietto per far ritorno al suo paese, Colico.

La donna ha avvisato il personale dipendente di Fs Security, che a sua volta ha richiesto l’intervento della Polizia ferroviaria. Avvicinato dagli agenti, Galli ha subito ammesso la propria identità. Il ragazzo è apparso in buone condizioni e ha poi fatto effettivamente fatto ritorno a casa dai genitori.

Non ancora note, tuttavia, le ragioni del suo allontanamento, né come e dove abbia trascorso gli ultimi giorni. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, gli inquirenti sono convinti che il giovane non abbia passato tutto il tempo a Milano.

Galli era scomparso giovedì 21 marzo: quel giorno non si è presentato a scuola – il liceo scientifico Nervi-Ferrari di Morbegno, in provincia di Sondrio – e alcuni testimoni avevano riferito di averlo visto salire un treno in direzione Lecco-Monza-Milano. Successivamente le telecamere della stazione centrale meneghina lo avevano ripreso mentre camminava insieme a un’altra persona mangiando un gelato.

Fin da subito si era pensato a un allontanamento volontario, anche perché dalla casa del giovane era sparito il sacco a pelo. Tra le ipotesi fatte, c’era quella di una fuga verso la Russia: il 17enne, infatti, ha doppio passaporto (sua madre è russa) e in passato aveva raccolto molte informazioni sulla guerra in corso in Ucraina. I suoi famigliari lo hanno descritto come un “idealista e convinto pacifista”.

Un’altra possibilità avanzata era che il giovane si fosse avventurato sui sentieri delle vicine Alpi: di recente, infatti, aveva cercato sul web come sopravvivere in montagna, come nutrirsi e quanti giorni si può stare senza mangiare e bere. Ora i carabinieri di Lecco e la Procura locale indagheranno per accertare dove sia stato Edoardo in questa settimana. Intanto, però, almeno, i suoi genitori possono tirare un grande sospiro di sollievo.