Ragazzo di 17 anni scomparso da quattro giorni: l’ipotesi di una fuga in Russia

Da giovedì 21 marzo non si hanno più notizie di Edoardo Galli, ragazzo di 17 anni residente a Colico, in provincia di Lecco. Quel giorno il giovane non si è presentato a scuola – il liceo scientifico Nervi-Ferrari di Morbegno, in provincia di Sondrio – e alcuni testimoni hanno riferito di averlo visto salire un treno in direzione Lecco-Monza-Milano.

I genitori ne hanno denunciato la scomparsa e sono in corso le ricerche per ritrovarlo. Dalla casa del 17enne è sparito il suo sacco a pelo, il che fa pensare a una fuga.

Tra le ipotesi che sono state fatte c’è che Edoardo possa essersi diretto in Russia: il ragazzo ha doppio passaporto, viste le origini russe della madre, e i suoi famigliari lo descrivono come un “idealista e convinto pacifista”. In passato aveva raccolto molte informazioni sulla guerra in corso in Ucraina.

Un’altra possibilità è che il giovane si sia avventurato sui sentieri delle vicine Alpi: di recente, infatti, aveva cercato sul web come sopravvivere in montagna, come nutrirsi e quanti giorni si può stare senza mangiare e bere. Ma non ha grande esperienza alpina.

In un post condiviso sui social, l’associazione Penelope Lombardia (che riunisce le famiglie e gli amici delle persone scomparse) ha diffuso l’identikit di Edoardo Galli: è alto un metro e 80 centimetri, pesa circa 65 chili, ha i capelli color castano chiaro, gli occhi grigio/verdi e una piccola cicatrice sopra l’occhio destro.

Al momento della scomparsa indossava un giubbotto di jeans blu scuro, un pile beige, una camicia marrone a quadretti, pantaloni beige e delle scarpe Adidas bianche con strisce blu. Normalmente indossa gli occhiali, ma talvolta porta anche le lenti a contatto. Quando è uscito di casa aveva con sé il cellulare, che però risulta spento.

I genitori del ragazzo si sono rivolti anche al programma tv Chi l’ha visto?, su Rai 3: “Torna subito da noi, ti stiamo aspettando tutti a braccia aperte. Non farti nessun tipo di problema o preoccupazione, ovunque tu sia torna immediatamente a casa”, è l’appello rivolto al giovane lanciato dal padre e dalla madre. “Siamo tutti molto preoccupati e agitati, non puoi immaginare come stiano i nonni in questo momento. Tutti qui ti vogliono bene. Per favore, cucciolo, torna a casa. Ci manchi tantissimo”.

Le ricerche di Edoardo sono concentrate nella zona dell’Alpe Giumello, sui monti dell’Alta Valsassina. Al lavoro Carabinieri, Vigili del fuoco, Protezione civile, muniti anche di droni con il visore notturno.

Chiunque avvisti il ragazzo o abbia una segnalazione da fare in merito, è invitato a contattare i carabinieri di Colico al numero di telefono 0341.940106.

