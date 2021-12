Ravanusa, Luna è il labrador dei vigili del fuoco che ha segnalato le vittime

Uno scodinzolare in modo agitato, nessun abbaio, nessun segnale codificato. Luna, labrador dei vigili del fuoco addestrata per cercare le persone vive, questa volta ha individuato i corpi senza vita dei dispersi tra le macerie a Ravanusa. Da ore è impegnata nei soccorsi dopo l’esplosione avvenuta nel piccolo centro in provincia di Agrigento e che ha portato alla morte di sette persone. Si cercano ancora due dispersi.

Il cane, che fa parte dell’Unità cinofila dei vigili del fuoco di Palermo, all’alba ha individuato e segnalato prima un corpo e poi ha portato i soccorritori sulle tracce degli altri tre, come riportato dall’Agi.

Quando Luna trova le persone ancora vive sotto le macerie abbaia in modo continuo e cadenzato. A quel punto intervengono i vigili del fuoco per liberare le persone. Il labrador ha sei anni, è in servizio da tre e continuerà a prestare soccorso fino agli undici anni.