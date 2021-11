Rampini a TPI: “Mi hanno costretto a lasciare Repubblica, ora il Corriere è la mia nuova casa”

“Mi assunse Scalfari nel 1995. Dopo un quarto di secolo a Repubblica mi hanno costretto a lasciare per un patto aziendale. Cairo mi ha offerto un posto al Corriere della Sera. Ma in Italia il sistema pensionistico è assurdo, e voi non vi stupite". Sul nostro settimanale abbiamo l'intervista all'ultimo dei grandi corrispondenti italiani

Buongiorno Federico da colleghi ci diamo del tu, d’accordo?

“Certo”.

Sei l’uomo del giorno, nell’editoria.

“(Ride). E perché?”

Non capita tutti i giorni: una grande firma costretta alla pensione obbligata da un accordo aziendale.

“Lo so. Grazie per il “grande”, ma le dimensioni non contano: posso dirti che non avrei mai voluto essere costretto a questo”.

Preferivi continuare a lavorare.

“Se non ci fosse stata una crisi aziendale avevo ancora un anno e mezzo”.

Ed era meglio.

“Tralascia per un attimo le preferenze. Restando al lavoro si fa la ricchezza di un sistema previdenziale: conti in equilibrio”.

È uno spreco?

“Esatto. Tuttavia oggi non ti parlerò del mio caso personale, quanto di un sistema di regole e vincoli senza senso che esistono solo in Italia e qualche altro paese europeo”…

