Rainews, bufera sul direttore Petrecca. Il Cdr accusa: “Stravolto un servizio sul caso La Russa jr”

Bufera sul direttore di RaiNews24 Paolo Petrecca. La Repubblica parla di un clima “esasperato” all’interno della redazione del canale all news, culminato in un durissimo comunicato del Comitato di redazione contro Petrecca, considerato il primo “meloniano” a dirigere una testata della Rai.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso, secondo il Comitato di redazione, riguarda un servizio sul caso del figlio di Ignazio La Russa, indagato per violenza sessuale, che conteneva riferimenti alle polemiche per le parole della ministra Roccella e del giornalista Filippo Facci.

L’autrice, secondo il Cdr, “ha deciso di ritirare la firma” perché “il testo è stato stravolto rispetto alla versione da lei scritta (dal testo sono stati eliminati ampi stralci di quanto accaduto)”.

“Secondo quanto riferito dalla line alla collega, le modifiche, che consistevano nel togliere i riferimenti alle polemiche, sarebbero state richieste dal direttore con la motivazione che non si trattava ‘di una notizia’”, riporta il comunicato del sindacato interno dei giornalisti, che parla di “posizione ovviamente inaccettabile”.

Il Cdr afferma di aver poi chiesto a Petrecca di spiegare la sua decisione, “ma il direttore ha preferito scrivere alla collega e non rispondere al Cdr, manifestando, ancora una volta, il disprezzo per le regole sindacali”. “Con l’occasione il Cdr ha voluto segnalare, ancora una volta, l’assoluto sbilanciamento degli ospiti in diverse trasmissioni”, prosegue il comunicato, facendo riferimento al “clamoroso” caso “della rassegna stampa di sabato sera (la registrazione e a disposizione di tutti) nel corso della quale lo stesso conduttore ha espressamente preso posizione sullo scontro governo-magistratura”.

Secondo il Cdr, “è bastato che il guardasigilli Nordio annunciasse i capisaldi della riforma – queste le parole del conduttore – che sono scoppiate due nuove vicende: quella di Delmastro e quella di Santanchè. Sottotraccia, anche il caso che riguarda il figlio del presidente del Senato”. “Se dovesse proseguire l’atteggiamento di mancate risposte da parte del direttore, porteremo la questione in azienda e valuteremo se informare la Commissione di Vigilanza”, la conclusione del Cdr.

Dopo la denuncia del Cdr, il Movimento Cinque Stelle ha annunciato che chiederà spiegazioni a Petrecca nel corso dell’audizione in programma domani alla commissione di Vigilanza. “Chiediamo al direttore di RaiNews Paolo Petrecca di fare chiarezza e motivare alcuni episodi poco edificanti che riguardano la sua testata”, hanno dichiarato gli esponenti M5s della commissione. “Sarebbe questa una allusione al fatto che la magistratura avrebbe aperto quelle inchieste per dare un messaggio al governo? È questo quello che intendeva il giornalista di RaiNews?”

Il caso ha diviso il sindacato unico dei giornalisti Rai, l’Usigrai. La componente Pluralismo e libertà ha parlato di attacco “strumentale” da parte del Cdr di Rainews24 dissociandosi “categoricamente” anche dagli “attacchi del M5s”. “Si tratta solo dell’ultimo di una lunga serie di interventi del sindacato che infatti risponde più a logiche di contrapposizione politica che di rivendicazioni sindacali”, riporta una nota.