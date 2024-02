Rai, Viminale mette sotto tutela l’ad Roberto Sergio: assegnata scorta

Non si placa la bufera sulla Rai scaturita dall’appello di Ghali a Sanremo a fermare il genocidio a Gaza e le successive accuse di censura piovute sull’ultima puntata di Domenica In. Nel mirino è finito l’amministratore delegato Roberto Sergio, che avrebbe ricevuto minacce dopo il comunicato a sua firma da Mara Venier letto a Domenica In, nel quale sodalizzava con la causa di Israele.

Il Viminale ha deciso mercoledì mattina di assegnare una tutela personale proprio all’amministratore delegato per motivi di sicurezza. Si tratta del livello più basso di protezione che prelude alla scorta personale. Il provvedimento è stato preso dal ministero dell’Interno sulla base di minacce che sono state ricevute proprio da Sergio e dalla sua famiglia per la presa di posizione a difesa di Israele, che dopo il comunicato letto dalla conduttrice di Domenica In e seguito all’intervento contro i bombardamenti su Gaza del cantante Ghali dal palco di Sanremo – con l’immediata reazione stizzita dell’ambasciatore israeliano Alon Bar -, ha spiegato sui social di provare «orrore per le continue stragi di civili nella striscia di Gaza e provo orrore per la guerra. Si era parlato di genocidio ed io ho aggiunto il pensiero per i giovani trucidati il 7 ottobre e per i bambini, donne e uomini barbaramente uccisi nei kibbutz e per gli ostaggi».