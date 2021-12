Due ragazze aggredite sul treno Milano-Varese: fermati i presunti stupratori

Sono stati fermati i presunti aggressori delle due ragazze che nella serata di venerdì 3 dicembre sono state aggredite sul treno S5 Milano-Varese. Una di loro era riuscita a scappare dal convoglio e a mettersi in salvo, l’altra, purtroppo, è stata sopraffatta ed è stata violentata.

Sulla doppia violenza consumata sulla linea ferroviaria lombarda indaga la Squadra Mobile di Varese, insieme alla Polfer. Secondo le prime ricostruzioni la prima violenza si sarebbe consumata intorno alle 22 quando una ragazza di 22 anni è stata avvicinata e abusata da due uomini. Pochi minuti dopo, nella stazione di Vedano Olona, una ragazza di circa 20 anni è stata avvicinata da due uomini che hanno cercato di sopraffarla ma la giovane è riuscita a fuggire e a mettersi in salvo.

Le due ragazze sono state trasportate, in stato di shock, in ospedale per le per medicazioni e referti. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di video sorveglianza e l’analisi delle celle telefoniche della zona.