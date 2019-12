Bologna, sente armeggiare davanti al portone di casa e spara: un morto

Un uomo sente strani rumori davanti alla porta di casa e spara: morto il presunto ladro

Un uomo ha sentito qualcuno armeggiare davanti al portone della propria casa di campagna, ha sparato e ha ucciso il presunto ladro. È successo a Bazzano, in Valsamoggia, in provincia di Bologna.

Secondo le prime informazioni, sarebbe stata la moglie dell’uomo a chiamare i carabinieri all’alba del 5 dicembre. Al 112 la donna avrebbe riferito che il marito, dopo aver sentito qualcuno che armeggiava davanti al portone della propria abitazione, ha esploso un colpo di pistola da una finestra.

La coppia, uscendo di casa in attesa dei carabinieri, si è ritrovata davanti il corpo senza vita dell’uomo. Ad accertarne la morte sono stati gli operatori del 118 accorsi sul posto. Al momento sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per chiarire la dinamica dei fatti.

Ivrea, tabaccaio uccide ladro: è indagato per eccesso di legittima difesa. Salvini: “Totale solidarietà

Potrebbero interessarti Il muro di Fellini diventa una giungla, l'artista a TPI: "Portiamo colore" Omicidio Sacchi, tutti i dubbi ancora aperti sul caso del personal trainer ucciso Maxi-furto a Dolce&Gabbana, svuotati i magazzini a Firenze