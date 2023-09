Prato, bambino di 17 mesi muore schiacciato dai pannelli di cartongesso

Tragedia nel pratese, dove un bimbo di 17 mesi è morto dopo essere rimasto schiacciato da alcuni pannelli di cartongesso. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri in un’abitazione di Montemurlo. A lanciare l’allarme sarebbe stata la mamma del bimbo. L’ipotesi è che la donna sia entrata nella stanza per rimuovere alcuni adesivi dai pannelli e che questi siano caduti in blocco sul bambino.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso il bambino poi trasportato all’ospedale Santo Stefano di Prato, dove è stata constatata un’emorragia celebrale in corso. Poi il trasferimento al Meyer dove è stato dichiarato il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Su incarico della procura i militari hanno eseguito accertamenti. Il procuratore di turno ha disposto l’esame autoptico sul corpo.

“Il sindaco Simone Calamai e tutta l’amministrazione comunale si stringono in segno di cordoglio ai genitori e alla famiglia del piccolo montemurlese rimasto vittima di un tragico incidente domestico”, si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del comune di Montemurlo. “È una tragedia che tocca nel profondo tutta la comunità montemurlese”, ha detto il sindaco Calamai, che ha parlato di “una morte assurda che lascia sgomenti”.