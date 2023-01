Pisa, coppia litiga in casa: lui esce in bicicletta, le lo segue in auto e lo investe

Una donna avrebbe investito volontariamente il suo convivente dopo averlo seguito in auto. L’uomo, a seguito di una lite, aveva lasciato l’abitazione in bicicletta. Il 41enne non ha riportato gravi conseguenze, solo lievi ferite. È accaduto nella serata di mercoledì 25 gennaio, a Pisa.

Secondo la ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, grazie anche alle parole del malcapitato, il 41enne si era allontanato in bici per calmarsi dopo la discussione. La donna lo avrebbe seguito in macchina, per poi investirlo in retromarcia. La 51enne è passata con la ruota sul piede del compagno finché non ha ingranato la prima per ripartire.

Il 41enne è stato trasportato al pronto soccorso, dov’è stato raggiunto dagli agenti della Questura, che lo hanno informato della possibilità di sporgere denuncia contro la compagna per lesioni personali.