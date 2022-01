La previsione del capo di Pfizer: “L’attuale ondata di Covid-19 sarà l’ultima con le restrizioni”

L’attuale ondata della pandemia sarà l’ultima in cui saranno presenti restrizioni. È la previsione di Albert Bourla, l’amministratore delegato di Pfizer, che in un’intervista all’emittente francese Bfmtv ha anche predetto che il nuovo coronavirus continuerà a circolare per molti anni a venire. “È un virus che si è diffuso in tutto il mondo ed è molto difficile liberarsene”, ha detto il dirigente della casa farmaceutica statunitense, che assieme alla tedesca BioNTech, produce il vaccino anti-Covid più venduto. “Ma penso che con gli strumenti creati dalla scienza, questa ondata sarà l’ultima con così tante restrizioni”, ha aggiunto il manager greco, ricordando che la sua azienda sta preparando un vaccino per contrastare anche la nuova variante. “Stiamo già lavorando a una nuova versione del vaccino che riguarderà non solo le vecchie varianti ma anche omicron, per combattere contagi, ricoveri e decessi”, ha detto. “Stiamo lavorando anche su altre combinazioni e sapremo quale funzionerà meglio a marzo”, ha aggiunto.

Sempre a marzo, secondo Bourla, saranno disponibili i risultati della sperimentazione della quarta dose del vaccino, noto come Comirnaty. “Stiamo facendo dei test per scoprire gli effetti della quarta dose ma non abbiamo ancora i risultati di questi test. Li avremo a marzo, avremo anche i dati sull’efficacia delle tre dosi di vaccino”, ha detto, ipotizzando per il futuro la somministrazione di una dose all’anno. “Per me è importante avere tre dosi per una vaccinazione completa e poi una dose all’anno, fatta eccezione per le persone immunocompromesse che potrebbero essere vaccinate ogni tre mesi”, ha detto Bourla che ha sottolineato come i vaccini sono ”sicuri ed efficaci” per i bambini.

