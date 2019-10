Pedopornografia, scoperti 120mila video e foto online

Sono circa 120 mila i video e le foto scoperte e denunciati da Meter, l’associazione che combatte la pedopornografia online. Lo ha reso noto la stessa organizzazione che ha presentato denunce a varie forze di polizia e anche al server provider.

“Sono gli stessi pedofili a presentare il loro abominio di abusi sui bambini di età tra zero a un massimo di nove anni – spiega don Fortunato di Noto, fondatore di Meter -. Una tragedia già consumata. Migliaia i bambini abusati fino alla tortura sessuale. È una gravità enorme”.

Meter è un punto di riferimento in Italia nella lotta alla pedopornografia, ed è riconosciuta nel mondo come una delle massime autorità nella prevenzione del disagio infantile e nella progettazione di interventi mirati per aiutare le vittime degli abusi sessuali.

Per la lotta alla pedocriminalità, l’associazione collabora attivamente con Polizia Postale e varie Procure italiane. Ed è stata membro del tavolo tecnico dell’Osservatorio Nazionale contro la pedofilia e pedopornografia online della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento delle Pari Opportunità.

