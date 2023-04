Pasquetta 2023: supermercati e negozi aperti o chiusi in Italia. Info e orari, 10 aprile

I negozi e i supermercati sono aperti a Pasquetta 2023, oggi, 10 aprile? Una domanda che si stanno ponendo in tanti, specie in un giorno di festa, e dopo che ieri a Pasqua quasi tutti i supermercati in Italia sono rimasti chiusi. Magari molti di voi si sono resi conto all’ultimo che manca qualcosa per il tradizionale barbecue o la scampagnata con amici e parenti.

Se la Pasqua è caratterizzata per la maggior parte da chiusure, i negozi aperti a Pasquetta 2023 sono molti di più: d’altronde difficilmente i supermercati specie nelle grandi città possono rimanere chiusi per due giorni di fila. In particolare gli outlet e i centri commerciali saranno aperti per accogliere i turisti e le persone che decideranno di trascorrere la Pasquetta in giro, magari a fare shopping.

In molti casi anche se i negozi e i punti vendita saranno regolarmente aperti a Pasquetta 2023, 10 aprile, verranno rispettati orari speciali. Il consiglio è quindi sempre quello di consultare direttamente sui siti di interesse o sulle pagine Facebook dei vostri punti vendita le aperture effettive e gli orari. Rischiate altrimenti di incorrere in brutte sorprese.

Apertura regolare per i supermercati de Il Gigante: alcuni faranno l’orario normale, altri apriranno solo di mattina, altri ancora resteranno chiusi tutto il giorno. Se a Pasqua sono rimasti chiusi, i negozi di Ikea saranno aperti a Pasquetta 2023, ma con orari da festivo. Anche se è lunedì, quindi, i negozi del colosso svedese avranno orari come la domenica.

Gli outlet rimarranno tutti aperti, per permettere a chi vorrà di darsi allo shopping, in genere sono quelli canonici, senza riduzioni. Vediamo quindi l’elenco completo degli outlet e negozi aperti a Pasquetta 2023, oggi 10 aprile, secondo Ultimo prezzo.