Pasqua 2023 streaming e diretta tv: dove vedere tutte le funzioni con o senza Papa Francesco

Domenica 9 aprile 2023 nel mondo si celebra la Pasqua, la resurrezione di Gesù. Festività religiosa che verrà celebrata con diverse funzioni nel corso dei vari giorni che la precedono (la Settimana Santa) fino al Lunedì dell’Angelo. Dove vedere le celebrazioni (con o senza Papa Francesco) per la Pasqua 2023 in diretta TV e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Molte delle funzioni per la Pasqua 2023 saranno visibili in chiaro in diretta televisiva e live streaming grazie al coinvolgimento di Rai 1. La settimana di Pasqua propone diversi appuntamenti religiosi, con o senza Papa Francesco, da poter seguire anche comodamente seduti da casa, per essere tutti più vicini spiritualmente. Il primo appuntamento di interesse per i religiosi arriva giovedì 6 aprile alle ore 9,30 con la Messa del Crisma nella Basilica San Pietro. Diretta tv su canale Tv2000. Alle 16 poi, sempre su Tv2000, la Messa vespertina.

Venerdì 7 aprile la Via Crucis dal Colosseo di Roma (presente Papa Francesco) che verrà trasmessa su Rai 1 dalle ore 20,30 (telecronaca di Ignazio Ingrao). Quindi la domenica di Pasqua, 9 aprile, con la Messa in diretta dalla Basilica di San Pietro. A seguire il messaggio Pasquale e la Benedizione Urbi et Orbi (in programma alle ore 12). Diretta tv affidata a Rai 1 e Tv2000. Infine lunedì 10 aprile (lunedì dell’Angelo) alle ore 12 il Regina Coeli, diretta tv su Rai 1 e Tv2000.

Pasqua 2023, le celebrazioni in streaming live

Non solo tv. Le varie celebrazioni della Settimana Santa saranno visibili anche in live streaming tramite il canale YouTube del Vaticano e la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

Calendario

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming le funzioni per la Pasqua 2023, ma qual è il calendario completo nel dettaglio? Eccolo:

Giovedì 6 aprile 2023

Ore 9.30 – Messa del Crisma, Basilica San Pietro: Tv2000

Ore 16.00 – Messa vespertina: Tv2000

Venerdì 7 aprile 2023 – Venerdì Santo

Ore 20.30 – Rito della Via Crucis presieduto da Papa Francesco in diretta dal Colosseo: Rai 1

Domenica 9 aprile 2023 – Pasqua

Ore 10.00 – Santa Messa di Pasqua in diretta dalla Basilica di San Pietro – Messaggio Pasquale e Benedizione Urbi et Orbi (ore 12): Rai 1, Tv2000

Lunedì 10 aprile 2023 – Lunedì in Albis

Ore 12.00 – Regina Coeli: Rai 1, Tv2000