Papa Francesco ricorda Benedetto XVI: “Grati per averlo avuto tra noi”

Papa Francesco ricorda Joseph Ratzinger, il Papa emerito Benedetto XVI, suo predecessore dopo la decisione di dare le dimissioni da vescovo di Roma: “Parlando della gentilezza, in questo momento – ha detto Bergoglio nel Te Deum – il pensiero va spontaneamente al carissimo Papa emerito Benedetto XVI, che questa mattina ci ha lasciato”.

Ratzinger si è spento intorno alle 9.30 nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano, era malato da tempo, aveva 95 anni. “Con commozione – prosegue Francesco – ricordiamo la sua persona così nobile, così gentile. E sentiamo nel cuore tanta gratitudine: gratitudine a Dio per averlo donato alla Chiesa e al mondo; gratitudine a lui, per tutto il bene che ha compiuto, e soprattutto per la sua testimonianza di fede e di preghiera, specialmente in questi ultimi anni di vita ritirata. Solo Dio conosce il valore e la forza della sua intercessione, dei suoi sacrifici offerti per il bene della Chiesa”.

Benedetto XVI è stato il Papa più longevo della storia, mercoledì scorso al termine dell’udienza generale in Sala Nerv Francesco aveva chiesto per lui ai fedeli una “preghiera speciale”, affermando che il suo predecessore fosse “molto ammalato”, e “chiedendo al Signore che lo consoli, che lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa, fino alla fine”.

I suoi funerali si svolgeranno il 5 gennaio in Piazza San Pietro e a presiederli sarà proprio Bergoglio. “Assecondando il desiderio del Papa emerito, i suoi funerali si svolgeranno nel segno della semplicità. Saranno solenni ma sobri”, ha affermato il portavoce vaticano.

“La richiesta esplicita da parte del Papa emerito – prosegue – è che tutto fosse all’insegna della semplicità, per quanto riguarda i funerali, i riti, i gesti di questo tempo di dolore”.

Per i funerali di un Papa emerito si sarebbe optato per celebrazioni meno solenni di quelle utilizzate per un Papa regnante, ma più di quelle riservate a un “semplice” cardinale. Se per la morte di un Pontefice è prevista l’esposizione della salma per nove giorni consecutivi alla devozione dei fedeli, i cosiddetti novendiali, già oggi si sa che la salma di Benedetto XVI verrà esposta per l’ultimo saluto dal 2 al 5 gennaio, quindi quattro giorni.