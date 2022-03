Papa: “Sarà catastrofe con eventuale guerra atomica”

Sarà “catastrofe” con una “eventuale guerra atomica”. Lo denuncia a braccio il Papa in occasione dell’udienza generale. Bergoglio, continuando il ciclo di catechesi sulla vecchiaia, incentra la sua riflessione sul tema: “L’anzianità, risorsa per la giovinezza spensierata”, e osserva: “Non accade a volte anche a noi – sopraffatti dal senso di impotenza contro il male o demoralizzati dai “profeti di sventura” – di pensare che era meglio non essere nati? Dobbiamo dare credito a certe teorie recenti, che denunciano la specie umana come un danno evolutivo per la vita sul nostro pianeta?”.