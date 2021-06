A Padova si celebra una messa per i single che vogliono trovare l’anima gemella

A Padova una messa per i single che vogliono trovare l’anima gemella

Dopo un anno di pausa a causa dell’epidemia di Covid, a Padova torna la messa per i single, dai 30 ai 50 anni, che vogliono trovare l’anima gemella.

Domani, venerdì 19 giugno, infatti, alle ore 19 presso la Basilica di Padova si celebrerà la santa messa dedicata a “Sant’Antonio Casamenteiro”, rivolta a persone single dai 30 ai 50 anni.

Come si legge sul sito della Basilica, si tratta di un’occasione per rivolgersi al Santo “con la tradizionale preghiera “Si quaeris miracula” (“Se cerchi i miracoli…”) per chiedere, con la grazia della fede, di ‘trovare’ oltre le cose perdute, anche ciò che è veramente importante per la propria vita, come appunto l’anima gemella”.

Cronaca / Parroco e viceparroco lasciano la Chiesa: si sono innamorati di due donne Esteri / Donna infuriata entra in chiesa durante un matrimonio: “Lo sposo è mio marito!”

Organizzata da padre Oliviero Svanera, rettore della Basilica di Padova, l’iniziativa è a ingresso libero, ma, a causa delle restrizioni anti-Covid, l’ingresso in chiesta è riservato solo a 350 persone, mentre altri posti verranno allestiti all’esterno con tanto di maxischermo.

“Giunta alla quarta edizione – si legge ancora sul sito – l’iniziativa, che ha riscosso da subito una grande attenzione da parte dei devoti, prende spunto da una forma di devozione popolare particolarmente diffusa in Portogallo, terra natale di sant’Antonio, e nei Paesi dell’America Latina, in cui il Santo è invocato per trovare marito o moglie, ovvero per ‘accasarsi’, da cui l’appellativo di ‘casamenteiro'”.