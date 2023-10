Operaio muore alla MF Acciai di Pontida: colpito alla testa dal braccio di un macchinario

Tragedia alla MF Acciai di Pontida. Oggi intorno a mezzogiorno un operaio dell’azienda è morto dopo essere stato colpito dal braccio del macchinario che stava manovrando. La vittima è Giordano Alborghetti, 55 anni, della frazione di San Gregorio di Cisano Bergamasco. Era sposato e padre di un ragazzino di 12 anni. Nonostante l’immediato intervento delle forze dell’ordine, per lui non c’è stato nulla da fare. I tecnici del Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Ats, insieme al personale dell’Ispettorato del lavoro e dell’Inail, stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto, anche per verificare eventuali responsabilità. Per il momento, si sa che Alborghetti era su un macchinario per la pallettizzazione di nastri in alluminio quando, improvvisamente, il braccio del macchinario stesso, in movimento, lo ha colpito alla testa. Allo stabilimento, nel pomeriggio, sono arrivati anche alcuni familiari di Alborghetti, fra cui la sorella.

In serata, i sindacati dei metalmeccanici Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno deciso di proclamare per giovedì 26 ottobre uno sciopero di due ore (alla fine di ogni turno) in tutte le aziende metalmeccaniche della provincia di Bergamo. Inoltre, nelle prossime settimane, sarà organizzata un’iniziativa unitaria di approfondimento e sensibilizzazione sul tema della sicurezza.