Omicidio Roma, fermato il presunto assassino: chi è il killer delle tre prostitute di Prati

È l’ex autista del boss Michele Senese l’uomo fermato dalla polizia con l’accusa di essere il presunto assassino delle tre prostitute uccise a Roma lo scorso 17 novembre.

Giandavide De Pau, questo il nome del presunto killer, un italiano di 51 anni con precedenti penali e problemi di droga, è stato fermato all’alba a Primavalle e non, come detto in un primo momento, in un Bed & Breakfast in via Milazzo, nella zona della Stazione Termini.

L’uomo sarebbe stato incastrato grazie a una supertestimone, una ragazza cubana che si è presentata nella serata di venerdì 18 novembre in Questura rivelando di aver trascorso la notte con un uomo, il quale le aveva confessato di aver ucciso tre persone.

Dalla testimonianza della ragazza, poi, gli inquirenti sarebbero arrivati a due fratelli cubani, i quali avrebbero dato indicazioni utili ai poliziotti, che poi avrebbero rintracciato il presunto killer in un appartamento di Primavalle, quartiere periferico di Roma non molto distante dalla zona dove sono avvenuti gli omicidi.

Omicidio Roma: chi è il presunto assassino

Giandavide De Pau è stato autista e guardiaspalle di Michele Senese, boss della Camorra. L’uomo era stato arrestato il 1 dicembre 2020 nell’ambito di una operazione antidroga in cui erano finite in manette anche altre 27 persone. De Pau, poi, era tornato successivamente in libertà.

Secondo quanto svela La Repubblica, inoltre, l’uomo era stato anche ripreso in un filmato agli atti dell’operazione nota come Mafia Capitale mentre nel 2013 accompagnava Michele Senese a un incontro con Massimo Carminati al bar tavola calda La piazzetta, dietro Corso Francia.

IL QUESTORE: “CITTADINI POSSONO STARE TRANQUILLI”

“In merito ai tragici fatti che si sono verificati nel quartiere Prati siamo estremamente soddisfatti per il lavoro che sta portando avanti la Squadra Mobile e la Polizia Scientifica, in sinergia informativa con l’Arma dei carabinieri, seguendo le indicazioni della procura della Repubblica. Per dettagli inerenti lo stato delle indagini dobbiamo confrontarci con il procuratore Lo Voi con il quale siamo costantemente in contatto per doveroso rispetto verso chi ha la direzione delle stesse e verso il lavoro che sta conducendo il pm titolare, insieme al capo della Squadra Mobile”. Così in una nota il questore di Roma Mario Della Cioppa.

“Quale autorità Provinciale di pubblica sicurezza, ben consapevole delle aspettative della cittadinanza, molto scossa dai fatti e che, giustamente, invoca sicurezza -posso assicurare che al momento la situazione è sotto stretto controllo e riteniamo di poter affermare che la collettività possa tornare ad essere più tranquilla, perché altri fatti collegati a questi tragici avvenuti non ci saranno. Al momento opportuno, gli organi investigativi e la procura della Repubblica forniranno le informazioni doverose”.