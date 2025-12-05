Olimpiadi 2026: il Gruppo FS presenta treni e bus con livrea speciale e il video dedicato ai giochi

A due mesi dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, il Gruppo FS celebra l’arrivo della manifestazione con treni e bus con una speciale livrea dedicata e la proiezione del videomapping sulla facciata della stazione di Milano Centrale.

I treni – Frecciarossa, Intercity e Regionale di Trenitalia – insieme al bus di Busitalia, circoleranno in tutta Italia nei prossimi mesi, a simboleggiare l’impegno del Gruppo FS come Mobility Premium Partner della manifestazione. Il videomapping, un omaggio visivo ai Giochi, sarà invece proiettato sulla facciata di Milano Centrale a partire dalle 17:30 con una preview, per poi proseguire nella programmazione ordinaria del palinsesto dalle 18:00 alle 23:30, da oggi fino al 15 marzo 2026.

Le immagini proiettate raccontano i principali elementi della storia, del patrimonio e degli asset del Gruppo FS, della sua valenza internazionale e dell’impegno nei valori olimpici universali tra cui l’eccellenza e la sostenibilità, intesa anche come dialogo interculturale e inclusione. Milano Centrale è, inoltre, la prima ad accogliere il “Look of the Games”, l’identità visiva dei Giochi. Nei giorni successivi, la personalizzazione dedicata alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali arriverà anche a Venezia Mestre, Venezia Santa Lucia e nelle principali stazioni dei territori coinvolti nell’evento.